Актриса Анастасия Уколова показала фигуру в бикини через год после родов

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что актриса Анастасия Уколова, известная по фильму "Громкая связь", поделилась видео со съемочной площадки, на котором она позирует в открытом купальнике. В своем блоге она отметила, что ее сыну исполнился 11 месяцев, и она не может поверить, что год назад у нее был большой живот и она готовилась к родам. Анастасия также отметила, что чувствует себя как в 17 лет.

Фото: Инстаграм-аккаунт Анастасии Уколовой

В комментариях под видео появились различные комментарии от поклонников. Некоторые высказали комплименты актрисе за ее фигуру после родов, в то время как другие предположили, что она могла восстановиться с помощью липосакции. Большинство комментариев, однако, были положительными и восхищенными молодой мамой. Коллеги Уколовой такие как: Саша Новикова, Варвара Шмыкова, Юлия Хлынина и Полина Максимова, также отметились под постом.

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