Звезда "Дома-2" Алиана Устиненко отказалась крестить дочь в Армении

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Алиана Устиненко — участница реалити-шоу "Дом-2", решила отказаться от своей мечты о крещении дочери в армянской церкви. Она долгое время планировала поездку в Армению, чтобы покрестить свою дочь, собрала крестных, родных и друзей, но в конечном итоге передумала.

Фото: Инстаграм-аккаунт Алианы Устиненко

Причиной отказа стало несогласие между Алианой и ее супругом Маркусом относительно выбора церкви. Алиана хотела, чтобы крещение прошло в армянской церкви, в то время как Маркус и его родители предпочли русскую церковь. В результате возникших разногласий, они решили не проводить крещение ни в одной из церквей. Алиана считает, что священный ритуал не должен совершаться в случае разногласий. Она также подчеркнула, что возможно в будущем они принимут решение о крещении, но пока что оно не состоится в армянской церкви.

Отклики подписчиков на это решение Алианы были разнообразными. Некоторые осудили ее за то, что она поддалась влиянию других и не защитила свою позицию, в то время как другие приняли это решение и считают, что все происходит к лучшему.

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