Звезда Comedy Women Наталия Медведева впервые рассказала об уходе из шоу и нервном срыве

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Как оказалось, за кулисами юмористического шоу "Comedy Women" ситуация была далеко не такой радужной, как на сцене. Super. ru пишет, что Наталия Медведева — одна из участниц шоу, рассказала о своем уходе из проекта и о напряженности, которая царила между участницей и продюсерами. Она призналась, что в какой-то момент она была на грани нервного срыва из-за происходящего "на кухне" "Comedy Women". Она поделилась своими эмоциями в интервью на YouTube-шоу "PROжизнь".

Фото: Инстаграм-аккаунт Натальи Медведевой

Наталия добавила, что ее отношения с проектом полностью испортились, и она решила уйти. Она выразила благодарность ведущей шоу Наталье Еприкян за то, что та помогла ей поставить точку в этой ситуации. После окончания съемок в "Comedy Women", состояние Наталии улучшилось, и ее жизнь изменилась в лучшую сторону.

Медведева также рассказала о своей депрессии после первых родов и как ее нервная система изменилась с тех пор, когда она работала в "Comedy Women". Она также подтвердила слухи о нездоровой конкуренции в коллективе.

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