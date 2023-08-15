Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гражданина Киргизии задержали в республике за участие в СВО
Марков прокомментировал слова Нарышкина об извращенцах в Европе
Секретарь СНБО Данилов: Украина не готова отказаться от "мирного плана Зеленского"
Продолжение мультика советской эпохи с участием мамонта выйдет в прокат в 2026 году
В WhatsApp появится возможность создания стикеров при помощи ИИ
Глава Дагестана назвал причной взрыва на АЗС в Махачкале жадность и алчность
Кеннеди-младший: НАТО развалится, если вступит в вооружённый конфликт с Россией
Полиция арестовала на 12 суток доцента КАИ за разжигание ненависти
Диетолог Пономарева: методика циклического подсчета калорий помогает стабильного худеть

56-летней Ладе Дэнс угрожают убийством после аварии

1:15
Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) продолжает свое лечение в частной клинике после ужасного ДТП. Из-за серьезной черепно-мозговой травмы, она нуждается в полном мимическом покое и неспособна передвигаться самостоятельно. Кроме того, она едва ли может говорить. Несмотря на это, Лада уже на пути к тому, чтобы потребовать компенсацию от виновников аварии: она готовит иск на 12 миллионов рублей против транспортной компании. Однако, похоже, история на этом не заканчивается. В последние дни певице поступают угрозы, как в интернете, так и по телефону сообщает Super. ru.

56-летней Ладе Дэнс угрожают убийством после аварии
Фото: Инстаграм-аккаунт Лады Дэнс

Под одним из недавних постов Лады некто угрожал ей ножом, требуя прекратить требовать компенсацию от виновников аварии. Комментарий звучит следующим образом:

"Хорошо подумай, тебе дороже жизнь или деньги".

Продюсер артистки, Сергей Пудовкин, уже обратился к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на эту угрозу. Он отмечает, что возможно, это просто действия безумных людей, но подобные сообщения необходимо воспринимать всерьез и не недооценивать, так как это может быть опасно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
Туманный Альбион всегда богател за счёт других стран Сергей Лебедев За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие Анастасия Жукова WSJ: успехов ВСУ в этом году в США не ждут Олег Володин
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
"Одесса и Харьков сами себя не возьмут": нужна ли мобилизация и "Арматы"?
Последние материалы
Автосалон в Оренбурге обманул клиента на 280 000 рублей
В Кузбассе был закрыт детский лагерь из-за вспышки инфекции
Гражданина Киргизии задержали в республике за участие в СВО
Битва, по результатам которой выиграла наша страна. Безпалько оценил значение Бахмутской операции для СВО
Артист T-Killah объяснил, почему поддержал футболиста Дмитрия Тарасова во время развода с Бузовой
Джиган и Оксана Самойлова попали в ураган в Таиланде
РИАН: предполагаемый владелец загоревшегося в Дагестане автосервиса был судим за продажу газа
Марочко сообщил, что ВСУ возводят линию обороны в Купянске
Генпрокурор РФ дал поручение проверить законность размещения АЗС в Дагестане
Новый закон: гранты минкульта получат только пророссийские проекты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников