56-летней Ладе Дэнс угрожают убийством после аварии

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс (Лада Волкова) продолжает свое лечение в частной клинике после ужасного ДТП. Из-за серьезной черепно-мозговой травмы, она нуждается в полном мимическом покое и неспособна передвигаться самостоятельно. Кроме того, она едва ли может говорить. Несмотря на это, Лада уже на пути к тому, чтобы потребовать компенсацию от виновников аварии: она готовит иск на 12 миллионов рублей против транспортной компании. Однако, похоже, история на этом не заканчивается. В последние дни певице поступают угрозы, как в интернете, так и по телефону сообщает Super. ru.

Фото: Инстаграм-аккаунт Лады Дэнс

Под одним из недавних постов Лады некто угрожал ей ножом, требуя прекратить требовать компенсацию от виновников аварии. Комментарий звучит следующим образом:

"Хорошо подумай, тебе дороже жизнь или деньги".

Продюсер артистки, Сергей Пудовкин, уже обратился к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на эту угрозу. Он отмечает, что возможно, это просто действия безумных людей, но подобные сообщения необходимо воспринимать всерьез и не недооценивать, так как это может быть опасно.

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