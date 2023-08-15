Артист T-Killah объяснил, почему поддержал футболиста Дмитрия Тарасова во время развода с Бузовой

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Громкий развод футболиста Дмитрия Тарасова и певицы Ольги Бузовой вызвал много интереса у их поклонников и общественности. Несмотря на то, что прошло уже достаточно времени, бывшие партнеры продолжают упоминать друг друга. Недавно футболист решил вспомнить о расставании в интервью с T-Killah на YouTube-шоу "Родина Медиа".

Фото: Инстаграм-аккаунт T-Killah

Peopletalk пишет, что Дмитрий до сих пор не может простить своих друзей, которые отвернулись от него во время разрыва отношений со звездой "Дома-2". Он выразил благодарность только исполнителю Александру Тарасову (T-Killah), который остался рядом. Футболист спросил его, почему он выбрал его сторону, несмотря на то, что многие знакомые и друзья отвернулись.

Саша T-Killah честно признался, что видел ситуацию изнутри и принимал решение, опираясь на свои чувства. Он также отметил, что, возможно, чтобы полностью понять картину, нужно было поговорить с Ольгой, но сомневается, что она изменилась бы.

T-Killah также считает, что постарался бы помирить бывших супругов, чтобы развод прошел без вражды.

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