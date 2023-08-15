Продюсер Леонид Дзюник предсказал Верке Сердючке участь Светланы Лободы

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник поделился своим мнением о выступлении Андрея Данилко на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Он отметил, что артист решил посетить именно это мероприятие, так как его больше не приглашают на другие. В беседе с программой "Абзац" продюсер предсказал скорое забвение певцу.

Фото: https://ru.pinterest.com/

"Он появился на сцене Лаймы Вайкуле и что, начал нести какие-то абсурдные истории. Кому это нужно? Это уже последний вариант. Как и Лободе, через некоторое время его начнут выгонять. Он станет бесполезным. Они все там сошли с ума", — заявил Дзюник.

Он также напомнил о том, как популярны были песни Верки Сердючки ранее, особенно в России.

"Из каждого окна играли его песни, на каждой свадьбе звучали песни Верки Сердючки. Но на что он спустился сейчас? До такого уровня! Всё ради чего? Ради проклятого Бандеры?" — добавил продюсер.

Напомним, что после начала событий на Украине Данилко занял антироссийскую позицию. Он неоднократно высказывал критику в адрес властей. Также он отметил, что часть своего дохода от выступлений направляет на поддержку ВСУ.

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Лайма Вайкуле Фестиваль 2023