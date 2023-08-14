Собчак оправдалась за украинскую футболку

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, почему появилась на снимках в публикации NYT в футболке бренда Украины.

Фото: фото Собчак обубликованы в американском издании NYT

Журналистка отметила, что её фото в украинской футболке вызвало "бурление говн".

Она подчеркнула, что представители бренда заверили её, что производство футболки российское.

Ксения дала подробный отчёт о том, как данный предмет одежды мог проникнуть в её гардероб.

Она вспомнила, что компания впервые заявила о себе ещё в далёком 2013 году.

"В 2017 году они впервые написали мне с просьбой о поддержке и предложением присылать свои вещи", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

После этого магазин бренда открылся в Москве, однако в начале 2022 года бренд покинул Россию и открыто заявил о поддержке Украины.

Ранее Ксения Собчак ответила Екатерине Мизулиной на обвинения в нарушении закона.

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