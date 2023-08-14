Ксения Собчак объяснила, почему появилась на снимках в публикации NYT в футболке бренда Украины.
Журналистка отметила, что её фото в украинской футболке вызвало "бурление говн".
Она подчеркнула, что представители бренда заверили её, что производство футболки российское.
Ксения дала подробный отчёт о том, как данный предмет одежды мог проникнуть в её гардероб.
Она вспомнила, что компания впервые заявила о себе ещё в далёком 2013 году.
"В 2017 году они впервые написали мне с просьбой о поддержке и предложением присылать свои вещи", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
После этого магазин бренда открылся в Москве, однако в начале 2022 года бренд покинул Россию и открыто заявил о поддержке Украины.
Ранее Ксения Собчак ответила Екатерине Мизулиной на обвинения в нарушении закона.
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