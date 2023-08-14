Бывшая жена актёра Андрея Урганта рассказала о его новой избраннице

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая жена актёра Андрея Урганта, с которой он был в отношениях почти 10 лет, 37-летняя Елена Романова рассказала в беседе с "МК", что у него есть сейчас возлюбленная.

Фото: https://en.delachieve.com/biography-of-andrew-urgant-career-and-personal-life/

По её словам, новую девушку Андрея Львовича также зовут Елена. Она занимается периодически какими-то рабочими делами артиста и помогает ему. Новая супруга намного младше актёра. При этом популярной личностью избранница не является, и об их отношениях пока известно мало, так как вместе они почти нигде не появляются.

Живут они в Питере, где не так много светских мероприятий, в Москву Ургант приезжает только по работе, как правило, один, добавила Романова.

Ранее стало известно, что бывшая жена актёра Александра Домогарова умерла после тяжёлой болезни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.