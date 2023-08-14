Американский певец The Weeknd объявил о завершающем этапе в музыкальной карьере

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что решение исполнителя хита "Bliding lights" больше совместных песен в его музыкальной карьере не будет. Соответствующее заявление артист сделал на своем концерте в Варшаве в рамках своего мирового тура. Однако, стоит отметить, что его одиночные треки также имеют огромную популярность и бьют рекорды прослушиваний.

Фото: Инстаграм-аккаунт The Weeknd

Напомним, что несколько месяцев назад The Weeknd уже заявил о намерении завершить музыкальную карьеру под своим текущим псевдонимом. Хотя он планирует закрыть эту главу, фанаты радуются тому, что окончательное уход сцены пока еще не наступил. Завершение определенного этапа в карьере может быть сложным для артиста, особенно когда у него миллионы поклонников, но важно сделать это красиво и эффектно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.