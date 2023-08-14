Футболист Криштиану Роналду делится трогательными фото с семьей несмотря на скандал

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семья португальского 38-летнего футболиста Криштиану Роналду действительно является одной из любимых звездных семей, и их совместные фотографии всегда радуют поклонников. Peopletalk пишет, что недавно супруга футболиста, Джорджина Родригес, поделилась теплыми семейными фото, на которых каждый член семьи выглядит счастливым, несмотря на недавний скандал на матче с участием Криштиану.

Фото: Инстаграм-аккаунт Реджины Родригес

Во время матча саудовского "Аль-Наср" с иракской "Аль-Шортой" футболист забил гол и перекрестился, но в Саудовской Аравии публичная демонстрация христианских символов запрещена. В связи с этим поступком, Роналду может быть оштрафован, арестован или даже депортирован. В данном случае, возможные последствия за нарушение запрета на публичную демонстрацию христианских символов в Саудовской Аравии будут зависеть от решения местных властей и правоохранительных органов.

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