Актриса Ева Лонгория показала сексуальную фигуру у бассейна, ошеломив поклонников

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

The Voice Mag пишет, что латиноамериканская актриса Ева Лонгория, знаменитая своей ролью Габриель в сериале "Отчаянные домохозяйки", наслаждается отдыхом в Марбелье. Чтобы справиться с жарой, актриса решила окунуться в бассейн. В откровенном купальнике оливкового оттенка она продемонстрировала свою стройную фигуру.

Фото: Инстаграм-аккаунт Евы Лонгории

Купальник 48-летней Лонгории имел узкий лиф и тонкие завязки, которые выгодно подчеркнули ее спортивное тело и ровный загар. Она дополнила свой образ большими солнцезащитными очками и распущенными волосами. Поклонники актрисы положительно отозвались о ее пляжном аутфите и отметили ее красоту. Однако некоторым показалось, что купальник слегка маловат для актрисы.

"Красивая и загорелая", "Отличные формы, видна работа в спортзале", пишут поклонники.

Ева Лонгория усердно тренируется, чтобы поддерживать свое тело в спортивной форме. Она проводит по часу в день тренировки, сочетая прыжки на батуте с йогой и силовыми упражнениями. Этот режим помогает ей сохранять отличную физическую форму и здоровье.

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