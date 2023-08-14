Телеведущая Виктория Боня рассказала о воссоединении с бывшим ухажером

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и телеведущая Виктория Боня признавалась, что долгое время у не получалось выстраивать отношения с противоположным полом. Однако уже этим летом она поделилась с подписчиками радостной новостью — у нее случился роман с привлекательным молодым человеком. Сам он из России, но живет в Европе и занимается криптовалютой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Виктории Бони

И хотя Виктория заявила, что не скрывает своего возлюбленного, фотографиями с ним она не спешила делиться. Верные поклонники звезды надеялись, что в этот раз ей повезло, и она встретила того самого.

Но в июле Боня написала о том, что вновь потерпела фиаско, и отношения закончились. Они расстались по телефону по инициативе мужчины. Сама Боня призналась, что до сих пор любит бойфренда.

Как оказалось позднее, возлюбленный Бони тоже сохранил к ней чувства, поэтому они вновь соединились. Сама звезда уверена, что в этом ей помогло правильное поведение. Не зря говоря, что "если любишь — отпусти".

"Я действительно отпускала только потому, что очень люблю человека. Когда ты любишь искренне именно партнера, а не свои чувства к нему, ты не будешь держать его, лишь бы тебе было хорошо", — написала звезда "Дома-2".

Ранее в Сети возник скандал, после публикации Викторией Боней роликом, в котором ее 11-летняя дочь сиди за рулем.

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