Певица Екатерина Семенова рассказала о жизни на пенсию в 9 тысяч рублей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитая певица 80-х Екатерина Семенова призналась, что размер ее пенсии составляет 8 тысяч 900 рублей. В беседе с журналистами aif.ru она отметила, что выжить на такие деньги почти нереально.

Фото: prt scr youtube.com/Екатерина Семенова

"Конечно, этих денег ни на что не хватает, поэтому такая пенсия — стимул активно работать", — заявила Семенова.

Артистка знаменита своими композициями "Подруги давно замужем", "Последнее танго" и "Любовь прекрасна и грустна".

Ранее актриса Галина Стаханова тоже заявила, что артистам трудно выжить на получаемую пенсию. Даже с учетом того, что 82-летняя артистка получает 30 тысяч ежемесячно, она вынуждена подрабатывать. Ее бы устроил размер пособия в размере 50-100 тысяч рублей.

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