Супруга Игоря Николаева прокомментировала слухи о приемной дочери композитора

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова на прошлой неделе отметила свой день рождения в компании близких. Уже через несколько дней Проскурякова из прессы узнала, что у композитора есть "приемная дочь".

Фото: thevoicemag.ru

Как оказалось, журналисты небезызвестного журнала допустили ряд ошибок, на которые и обратила внимание жена композитора. Все дело было в неправильных подписях к фотокарточкам — так, на одном снимке ее отца перепутали с мужем, а на другом — обидели родную дочь Николаева от первого брака. В описании снимка Юлию назвали "приемной" дочерью музыканта.

"Как поменялся Игорь на вашем сайте! Ну это просто", — отреагировала жена артиста.

И хотя в целом женщина была недовольна произошедшим, она попыталась отнестись к ситуации с юмором.

Ранее композитор Игорь Николаев обратился к своему отцу спустя 43 года.

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