Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова на прошлой неделе отметила свой день рождения в компании близких. Уже через несколько дней Проскурякова из прессы узнала, что у композитора есть "приемная дочь".
Как оказалось, журналисты небезызвестного журнала допустили ряд ошибок, на которые и обратила внимание жена композитора. Все дело было в неправильных подписях к фотокарточкам — так, на одном снимке ее отца перепутали с мужем, а на другом — обидели родную дочь Николаева от первого брака. В описании снимка Юлию назвали "приемной" дочерью музыканта.
"Как поменялся Игорь на вашем сайте! Ну это просто", — отреагировала жена артиста.
И хотя в целом женщина была недовольна произошедшим, она попыталась отнестись к ситуации с юмором.
Ранее композитор Игорь Николаев обратился к своему отцу спустя 43 года.
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