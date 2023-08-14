Актриса Екатерина Волкова пересмотрела все серии "Битвы экстрасенсов" ради роли в сериале

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова заявила, что пересмотрела все сезоны "Битвы экстрасенсов", когда готовилась к роли в "СуперИвановых". Об этом она рассказала Павлу Воле на "Шоу Воли".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Екатерины Волковой

По ее словам, изначально она просто хотела посмотреть, как ведут себя экстрасенсы, но в итоге "подсела".

В свою очередь, Павел Воля напомнил, что есть много и других реалити о медиумах. Волкова отметила, что не готова тратить столько времени на просмотр подобных телешоу.

Также Екатерина поделилась тем, что на съемочной площадке с ними стали происходить необъяснимые вещи.

"Пару раз у нас было так, что окно откроется, то окно закроется резко. Понимаешь, гробовая тишина, и вдруг что-то упадет. И вот ты сидишь и думаешь, что, может быть, правда мы тут что-то такое творим. И не знаю, есть ли у нас какие-то способности, либо кто-то к нам уже приходит", — резюмировала Волкова.

Ранее Екатерина Волкова рассказала, как перенесла арест брата за двойное убийство.

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