Актриса Екатерина Волкова пересмотрела все серии "Битвы экстрасенсов" ради роли в сериале

Актриса Екатерина Волкова заявила, что пересмотрела все сезоны "Битвы экстрасенсов", когда готовилась к роли в "СуперИвановых". Об этом она рассказала Павлу Воле на "Шоу Воли".
По ее словам, изначально она просто хотела посмотреть, как ведут себя экстрасенсы, но в итоге "подсела".
В свою очередь, Павел Воля напомнил, что есть много и других реалити о медиумах. Волкова отметила, что не готова тратить столько времени на просмотр подобных телешоу.
Также Екатерина поделилась тем, что на съемочной площадке с ними стали происходить необъяснимые вещи.
"Пару раз у нас было так, что окно откроется, то окно закроется резко. Понимаешь, гробовая тишина, и вдруг что-то упадет. И вот ты сидишь и думаешь, что, может быть, правда мы тут что-то такое творим. И не знаю, есть ли у нас какие-то способности, либо кто-то к нам уже приходит", — резюмировала Волкова.
Ранее Екатерина Волкова рассказала, как перенесла арест брата за двойное убийство.
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