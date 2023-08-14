Фанат выкупил халат певца Филиппа Киркорова за 25 тысяч рублей.

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что фестиваль VK Star Market, который прошел в Москве вчера, предоставил уникальную возможность людям приобрести одежду и обувь знаменитостей, в то время как вырученные деньги направлялись в фонд "Второе дыхание" для переработки и перераспределения вещей.

Фото: Фото Филиппа Киркорова из VK

На фестивале были представлены предметы от различных артистов и блогеров. Цены на товары варьировались от 300 рублей до 25 тысяч рублей. Один из первых проданных предметов был халат Филиппа Киркорова, который был приобретен всего за 25 тысяч рублей. Владелец этого предмета планирует перепродать его по более выгодной цене, а полученные средства также будут направлены на благотворительные цели.

Звездный стилист Гоша Карцев поделился, что при определении цен учитывались качество и бренд товаров, однако старались сделать цены доступными. За первые три часа все товары, выставленные на продажу, были распроданы. А те предметы, которые не были проданы, будут выставлены на онлайн-аукционе VK, где также будут представлены вещи и личные предметы других знаменитостей.

Такие благотворительные мероприятия, как VK Star Market, помогают не только нуждающимся, но и дают возможность поклонникам приобрести вещи от своих любимых знаменитостей.

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