На блогера Елену Блиновскую снова подали в суд из-за ее мужа.

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет о долге семьи Елены Блиновской перед сантехником, который работал в ее загородном доме. Сантехник требует оплаты в размере 200 тысяч рублей за выполненную работу, когда муж Блиновской сделал только частичную выплату. Сантехник Олег Шаран решил обратиться в суд, чтобы получить полную сумму.

Фото: Изображение взято из инстаграмма Елены Блиновской

Учитывая уже существующие долги по налогам и арест счетов, этот новый иск становится неприятным дополнением к финансовым проблемам блогера Елены Блиновской. В настоящее время она находится под домашним арестом, который будет продолжаться до 26 октября.

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