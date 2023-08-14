Телеведущая Алла Михеева растаяла в объятиях стриптизера на Миконосе

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

StarHit пишет, что Алла Михеева — известная телеведущая, решила провести вечер с подругами и выбрала легкое платье телесного цвета. В ночном клубе, она была окружена развлечениями, включая выступление стриптизера. Алла и ее подруги получили удовольствие от вечера и она поделилась фотографией в своем блоге.

Фото: соцсети аллы михеевой

Алла Михеева известна своей страстью к путешествиям и предпочтению дорогих курортов. Она часто посещает Куршевель и любит отдыхать на престижных курортах. В одном из своих путешествий она была запечатлена рядом с гражданами Украины, что вызвало обсуждения в сети. Алла пояснила, что ее присутствие там было случайным и связано с просьбой одной девушки сфотографироваться с ней.

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