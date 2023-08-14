Певица Алена Апина требует в своем райдере вино не дешевле 700 рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Алена Апина начала свою карьеру еще в 1998 году вместе с группой "Комбинация". Сейчас заслуженная артиста продолжает выступать сольно. Недавно в Сеть слили райдер, в котором также прописаны требования к алкоголю.

Фото: instagram*.com@neapina *(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Telegram-канал "Звездач" опубликовал райдер Алены Апиной, согласно которому в гримерке певицы обязательно должны быть две бутылки сухого вина стоимостью не дешевле 700 рублей, а также шампанское брют не ниже 1000 рублей. Из закусок артистка предпочитает мясные деликатесы, различные фрукты, сыр с плесенью, а также малосольные семга и форель.

Стоит отметить, что райдер популярной певицы выглядит довольно скромным. Особенно, если его сравнить с райдером рэпера Джигана, который недавно был опубликован в Сети.

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