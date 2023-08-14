40-летняя певица МакSим рассказала подробности о борьбе с алкогольной зависимостью.

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История МакSим (Марина Абросимова) — певицы, которая открыто поделилась своим опытом борьбы с алкогольной зависимостью, является важным напоминанием о проблеме, с которой сталкиваются многие люди. В интервью StarHit она отметила, что алкоголь был для нее способом справиться с проблемами и усталостью, но со временем она осознала, что это только усугубляет проблемы и отдаляет ее от близких и счастливой жизни.

Фото: Фото из инстаграмма певицы МакSим

МакSим прошла лечение в наркологической клинике Маршака(пребывание в одиночной палате в течение 28 дней стоит 1 064 000 рублей), где она увидела других российскими знаменитостями, которые также борются с зависимостью. Она отметила, что их ситуация намного тяжелее.

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