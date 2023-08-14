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Модель Оксану Самойлову уличили в пластической операции на ягодицах

0:59
Шоу-бизнес

Модель и блогер Оксана Самойлова отдыхает вместе с семьей в Колумбии, откуда делиться фотографиями. На одном из пляжных снимков поклонники разглядели, что у жены Джигана присутствуют следы пластической операции.

Модель Оксану Самойлову уличили в пластической операции на ягодицах
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Оксаны Самойловой

Речь идет о снимке, на котором модель в купальнице стоит, повернувшись боком к камере. Как сообщают журналисты "Пятого канала", на ягодицах звезды видны следы липолифтинга — пластической операции, при которой лишний жир с живота перекачивают в "пятую точку". Сейчас данная операция очень популярна у отечественных звезд шоу-бизнеса.

Примечательно, что сама Оксана Самойлова не скрывает своих пластических операций. Раннее она сообщала, что уже увеличивала грудь, меняла форму носа, делала скулы и подтягивала кожу век.

Ранее жена Джигана опубликовала снимки топлес, которые были категорично восприняты поклонниками.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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