Модель Оксану Самойлову уличили в пластической операции на ягодицах

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогер Оксана Самойлова отдыхает вместе с семьей в Колумбии, откуда делиться фотографиями. На одном из пляжных снимков поклонники разглядели, что у жены Джигана присутствуют следы пластической операции.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Оксаны Самойловой

Речь идет о снимке, на котором модель в купальнице стоит, повернувшись боком к камере. Как сообщают журналисты "Пятого канала", на ягодицах звезды видны следы липолифтинга — пластической операции, при которой лишний жир с живота перекачивают в "пятую точку". Сейчас данная операция очень популярна у отечественных звезд шоу-бизнеса.

Примечательно, что сама Оксана Самойлова не скрывает своих пластических операций. Раннее она сообщала, что уже увеличивала грудь, меняла форму носа, делала скулы и подтягивала кожу век.

Ранее жена Джигана опубликовала снимки топлес, которые были категорично восприняты поклонниками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.