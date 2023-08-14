Хореограф Илья Авербух поделился редким фото в день рождения сына

Фигурист и хореограф Илья Авербух поделился с поклонниками радостным событием. Сегодня его сыну от актрисы Елизаветы Арзамасовой исполнилось два года.

Фото: instagram*.com@averbukhofficial *(владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

49-летний Спортсмен опубликовал в соцсетях трогательное семейное фото, на котором вся семья запечатлена вместе. На снимке Лиза влюбленно смотрит в глаза своему мужу, в то время как Илья целует маленького Льва в голову.

"Как один большой счастливый день пролетели эти два года! Спасибо тебе, любимая, за нашего "собственного" льва. Лева, в добрый путь!" — написал фигурист.

Напомним, что у Ильи Авербуха есть старший сын Мартин от фигуристки Ирины Лобачевой, которому в этом году исполнилось 19 лет.

Ранее актриса Елизавета Арзамасова также поздравила своего сына в социальных сетях. Артистка отметила, что безумно счастлива.

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