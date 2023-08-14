Российская телеведущая Ирена Понарошку поделилась с поклонниками в соцсетях приятной новостью. Звезда второй раз в жизни выходит замуж.
Звезда опубликовала снимок, на котором демонстративно показывает кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце от будущего супруга Руслан Годизов.
"Да!" — коротко написала телеведущая.
Поклонники в комментариях поздравили звезду со знаменательным событием и пожелали счастья. Кроме того, пользователи отмечают, что Ирена с Русланом очень красивая пара.
Телеведущая Ирена Понарошку долгое время скрывала личность своего нового избранника. Только в марте этого года стало известно, что возлюбленным оказался финансист Руслан Годизов. Известно, что у мужчины есть ребенок от прошлого брака.
Первым мужем телеведущей был диджей Александр Глуховский, в браке с которым у них родилось два сына. В 2020 году пара со скандалом развелась, однако позже им удалось наладить общение ради детей.
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