Телеведущая Ирена Понарошку выходит замуж за финансиста Руслана Годизова

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ирена Понарошку поделилась с поклонниками в соцсетях приятной новостью. Звезда второй раз в жизни выходит замуж.

Фото: prt scr youtube.com/Vogue Russia

Звезда опубликовала снимок, на котором демонстративно показывает кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце от будущего супруга Руслан Годизов.

"Да!" — коротко написала телеведущая.

Поклонники в комментариях поздравили звезду со знаменательным событием и пожелали счастья. Кроме того, пользователи отмечают, что Ирена с Русланом очень красивая пара.

Телеведущая Ирена Понарошку долгое время скрывала личность своего нового избранника. Только в марте этого года стало известно, что возлюбленным оказался финансист Руслан Годизов. Известно, что у мужчины есть ребенок от прошлого брака.

Первым мужем телеведущей был диджей Александр Глуховский, в браке с которым у них родилось два сына. В 2020 году пара со скандалом развелась, однако позже им удалось наладить общение ради детей.

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