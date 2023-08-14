Певица Мария Максакова* рассказала о непростых отношениях Собчак с сестрой Марией

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оперная певица Мария Максакова после начала спецоперации на Украине начала оскорблять своих бывших российских коллег по шоу-бизнесу. Накануне звезда решила раскрыть правду про Ксению Собчак.

Фото: youtube.com/Maria Maksakova

Оперная дива не скрывает, что негативно относится к журналистке из-за ее политической позиции. Поэтому она решила рассказать, что Ксения испытывает серьезные проблемы со сводной сестрой Марией.

"Трудно сказать, в кого из своих родителей пошла Ксения. Мария Собчак Ксению не то чтобы недолюбливает, но относится к ней с не меньшим презрением, чем мы с вами", — поделилась оперная певица.

46-летняя Максакова также рассказала, что в молодости Ксения была избалованным ребенком. По ее словам, она любила проводить время в ночных клубах, откуда ее забирали охранники Анатолия Собчака в бессознательном состоянии.

Ранее психолог Вероника Степанова высказалась про брак Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым.

*Мария Максакова признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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