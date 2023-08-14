Люпита Нионго может сыграть Тиану в экранизации "Принцессы и лягушки"

Инсайдер индустрии Daniel RPK сообщил, что Disney рассматривает Люпиту Нионго на роль Тианы в предстоящей экранизации.
Студия также рассматривает английскую актрису Флоренс Пью, известную по роли Джин Татлок в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".
Главная героиня анимационного фильма 2009 года "Принцесса и лягушка" стала первой афроамериканской принцессой в истории кинематографа Disney.
В этом году Disney представила экранизацию "Русалочки" в прямом эфире, кассовые сборы которой составили чуть более 566 миллионов долларов.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.