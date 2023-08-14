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Люпита Нионго может сыграть Тиану в экранизации "Принцессы и лягушки"

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Шоу-бизнес

Инсайдер индустрии Daniel RPK сообщил, что Disney рассматривает Люпиту Нионго на роль Тианы в предстоящей экранизации.

Люпита Нионго может сыграть Тиану в экранизации "Принцессы и лягушки"
Фото: biography .com

Студия также рассматривает английскую актрису Флоренс Пью, известную по роли Джин Татлок в фильме Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Главная героиня анимационного фильма 2009 года "Принцесса и лягушка" стала первой афроамериканской принцессой в истории кинематографа Disney.

В этом году Disney представила экранизацию "Русалочки" в прямом эфире, кассовые сборы которой составили чуть более 566 миллионов долларов.

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Принцесса и лягушка (2010)
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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