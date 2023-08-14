Актриса Ирина Темичева пожаловалась на оскорбления от мужчин из-за худобы

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ирина Темичева в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала, что очень часто получает неопрятные комментарии от мужчин из-за своей худобы. В то же время многие из них желают познакомиться и присылают интимные фотографии.

Фото: соцсети

Звезда сериала "Кухня" уже 15 лет является вегетарианкой, поэтому обладает достаточно стройной фигурой. По ее словам, она ест все и небольшими порциями, кроме мяса и рыбы. На этом фоне ее постоянно критикую из-за "излишней" худобы.

"В основном мужчины. Практически все язвительные комментарии связаны с моей худобой. Пишут, что я доска, потеряла попу, что у меня кто-то украл грудь, поэтому, чтобы мою фигуру хвалили, мне нужно есть", — пожаловалась артистка.

38-летняя Ирина отметила, что сейчас весит 45 килограммов, а недавно даже скинула вес из-за плохого самочувствия. По ее словам, она перепугалась поэтому начала много есть, чтобы вернуть вес в норму.

Ранее модель Оксана Самойлова пожаловалась, что недовольна своей фигурой из-за похудения на несколько килограммов.

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