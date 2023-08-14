47-летняя Дана Борисова поделилась фото в бикини и ответила хейтерам

Каждый человек имеет право на свое мнение и реакцию на опубликованные звездами фотографии и посты, однако важно помнить о взаимоуважении и толерантности в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cv2EgBGMT1Y/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что Дана Борисова — телеведущая, не прячет свои недостатки и делится фотографиями в купальнике с отдыха в Турции, несмотря на негативные комментарии, которые она получает из-за неспортивной фигуры. Она даже использует иронию в своих подписях, чтобы справиться с негативом со стороны прессы и подписчиков.

"Как же приятно не опять, а снова обсудить чужое целлюлитное тельце", — пишет Борисова в своих соцсетях.

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