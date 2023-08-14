Каждый человек имеет право на свое мнение и реакцию на опубликованные звездами фотографии и посты, однако важно помнить о взаимоуважении и толерантности в комментариях.
Super.ru пишет, что Дана Борисова — телеведущая, не прячет свои недостатки и делится фотографиями в купальнике с отдыха в Турции, несмотря на негативные комментарии, которые она получает из-за неспортивной фигуры. Она даже использует иронию в своих подписях, чтобы справиться с негативом со стороны прессы и подписчиков.
"Как же приятно не опять, а снова обсудить чужое целлюлитное тельце", — пишет Борисова в своих соцсетях.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.