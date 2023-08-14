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Жена Прилучного Зепюр Брутян рассказала, на сколько килограммов похудела после родов

0:55
Шоу-бизнес

Зепюр Брутян - актриса и супруга актера Павла Прилучного, несмотря на то, что недавно стала мамой сына Микаэля, не собирается откладывать восстановление своей физической формы.

Super.ru пишет, что уже через три с половиной месяца после родов она уже активно занимается дома и в тренажерном зале, чтобы вернуть свою прежнюю форму. Зепюр поделилась новым видео тренировки на своей странице в социальной сети и сообщила, что ей удалось сбросить 8 кг. Она также упомянула, что ее целью является избавиться еще от 5 кг.

Впечатляющий прогресс и Зепюр заслуживает похвалы за свою настойчивость и усердие. Восстановление физической формы после родов может быть сложным процессом, и каждая женщина имеет свои индивидуальные цели и пути достижения их. 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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