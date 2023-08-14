Актер Игорь Гаспарян может лишиться ноги из-за занятий спортом

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Игорь Гаспарян, который знаком по множеству второстепенных ролей в отечественных кино и сериалах, рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. По его словам, он рискует оказаться в инвалидном кресле, если не сделает операцию.

Фото: youtube.com

Звезда сериала "Солдаты" в юности занимался греко-римской борьбой, а во взрослом возрасте продолжил увлечение спортом. Актер признался, что тренировки не обходятся без травм. Недавно Гаспарян попал в больницу из-за занятий со штангой.

"Вот так спорт с ошибками привел сюда. Стоит вопрос о том, чтобы сохранить ногу, ходить нормально и не быть инвалидом. Нейрохирург говорит об операции, удалении трех грыж, иначе могу остаться без ноги, но может, и пронесет — тут риск", — поделился роликом из больницы в соцсетях актер.

По словам Игоря Гаспаряна, лечение ему пока что не помогает. Однако он очень надеется, что обойдется без операции.

Зрителю Гаспарян знаком по эпизодическим, но ярким ролям в фильмах "Чудная долина", "Родина ждет", "Ночной дозор", "Дзисай", "Небесный суд", "Изображая жертву", "Боец", "Зона" и "Холоп" и другие. На его счету участие в более 100 проектах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.