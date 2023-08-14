Певица Анна Семенович прокомментировала слухи о пытках мужчин в своей спальне

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович с юмором отреагировала на новость про себя, которая недавно появилась в заголовках СМИ. Журналисты заявили, что Семенович якобы "пытает" мужчин в своей спальне.

Фото: youtube.com

Новость о "пытках" в спальне певицы появилась после того, как на YouTube вышел репортаж, в котором Анна показала свою роскошную квартиру. Рассказывая о спальне, Семенович отметила хорошую шумоизоляцию и плотные шторы, из-за чего не будет слышно мужчин, которых она там "пытает".

"Вы поняли, кто тут живет? Карабасиха-барабасиха. Я заманиваю мужчин в спальню, привязываю их к ручке над кроватью, вставляю кляп в рот и пытаю. Очень сексуально звучит. Бойтесь меня мужчины!" — с иронией прокомментировала слухи артистка.

Ранее 43-летняя Анна Семенович рассказала, что решила переделать детскую комнату в гардеробную.

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