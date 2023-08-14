Актриса Наталья Рудова постоянно хвастается своей фигурой, публикуя в соцсетях откровенные снимки. Недавно звезда поделилась секретом стройности, а также призналась, что дала себе отдых от занятий спортом.
40-летняя Рудова рассказала, что не соблюдает какой-то особенной диеты. По ее словам, она иногда срывается и позволяет себе "вредное", а потом идет отрабатывать калории в спортзале. Однако последние полгода артистка не занималась спортом, о чем она призналась в соцсетях.
"У меня большой перерыв, где-то в полгода. Но чувствую, что уже пора. Я сужу по ногам. Как только я их начинаю терять, надо бежать в зал. Но начать всегда сложно", — написала Рудова.
Для Натальи Рудовой тема лишнего веса одна из самых животрепещущих. Недавно она рассказала, что из-за расстройства пищевого поведения и стресса набрали лишние 10 килограммов.
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