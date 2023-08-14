Актриса Наталья Рудова перестала заниматься спортом полгода назад

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Наталья Рудова постоянно хвастается своей фигурой, публикуя в соцсетях откровенные снимки. Недавно звезда поделилась секретом стройности, а также призналась, что дала себе отдых от занятий спортом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Натальи Рудовой

40-летняя Рудова рассказала, что не соблюдает какой-то особенной диеты. По ее словам, она иногда срывается и позволяет себе "вредное", а потом идет отрабатывать калории в спортзале. Однако последние полгода артистка не занималась спортом, о чем она призналась в соцсетях.

"У меня большой перерыв, где-то в полгода. Но чувствую, что уже пора. Я сужу по ногам. Как только я их начинаю терять, надо бежать в зал. Но начать всегда сложно", — написала Рудова.

Для Натальи Рудовой тема лишнего веса одна из самых животрепещущих. Недавно она рассказала, что из-за расстройства пищевого поведения и стресса набрали лишние 10 килограммов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.