Телеведущая Юлия Барановская поздравила младшего сына от Аршавина с 11-летием

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская одна воспитывает троих детей, которые остались у нее от брака с футболистом Андреем Аршавиным. Звезда Первого канала успевает строить не только успешную карьеру, но и быть хорошим родителем.

Фото: Инстаграм

Сегодня младшему сыну артистки исполнилось 11 лет. По этому поводу Юлия разместила в соцсетях трогательное поздравление, в котором призналась в любви к Арсению.

"Я не встречала в своей жизни человека, в котором могло бы поместиться столько любви ко всему живому, сколько живет в этом ребенке, столько любви к жизни, ко всему новому неизведанному, ему все время что-то нужно, ему все время куда-то надо, ему всегда должно быть интересно, он всегда найдет чем заняться", — подписала фото телеведущая.

Звезда также отметила, что мальчик родился в сложный момент, когда она расставалась с Аршавиным. Однако несмотря на постоянный стресс, мальчик родился ровно в срок на 40-й неделе. Барановская благодарна, что смогла родить здорового сына.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин и Юлия Барановская воссоединились на вечер, чтобы отпраздновать день рождения их дочери Яны.

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