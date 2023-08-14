Актриса Екатерина Климова показала откровенные фотографии 21-летеней дочери в бикини

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Климова часто публикует в социальных сетях свои откровенные снимки. В этот раз звезда решила удивить поклонников не своими фотографиями.

Фото: соцсети

Сейчас Климова наслаждается путешествием на теплоходе вместе с младшей дочерью и подругой Татьяной Лютаевой. Старшая дочь актрисы Елизавета Хоршилова также отправилась отдыхать и делится с мамой провокационными снимками с отдыха.

"Дочь прислала фотки с отдыха! Лиза, ну как так можно! Почему опять без панамки?" — иронично прокомментировала Климова.

21-летняя девушка в бежевом бикини позирует на фоне бассейна, демонстрируя татуировку с двумя рыбами на бедре. Поклонники отметили, что Елизавета очень стройная и красивая — вся в маму.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей. Старшая Елизавета родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Также у актрисы есть двое сыновей, Матвей и Корней, от второго брака с Игорем Петренко. Младшая девочка Белла родилась в браке с актером Гелой Месхи.

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