Российская актриса Екатерина Климова часто публикует в социальных сетях свои откровенные снимки. В этот раз звезда решила удивить поклонников не своими фотографиями.
Сейчас Климова наслаждается путешествием на теплоходе вместе с младшей дочерью и подругой Татьяной Лютаевой. Старшая дочь актрисы Елизавета Хоршилова также отправилась отдыхать и делится с мамой провокационными снимками с отдыха.
"Дочь прислала фотки с отдыха! Лиза, ну как так можно! Почему опять без панамки?" — иронично прокомментировала Климова.
21-летняя девушка в бежевом бикини позирует на фоне бассейна, демонстрируя татуировку с двумя рыбами на бедре. Поклонники отметили, что Елизавета очень стройная и красивая — вся в маму.
Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей. Старшая Елизавета родилась в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Также у актрисы есть двое сыновей, Матвей и Корней, от второго брака с Игорем Петренко. Младшая девочка Белла родилась в браке с актером Гелой Месхи.
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