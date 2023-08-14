В интернете появилось совместное фото актрис Александры Урсуляк и Евгении Симоновой. Народная артистка значительно изменилась внешне.
Урсуляк разместила в социальных сетях снимок, где она находится в компании Симоновой, известной своими ролями в таких фильмах, как "Афоня", а также телесериалах "Дети Арбата", "Иван Грозный", "Метод" и многих других проектах. Сотрудничество на съёмочной площадке с актрисой приносило Урсуляк огромное удовольствие. В своём посте она подписала совместное фото следующим образом: "Бывают моменты, когда профессиональный и человеческий праздник становятся абсолютными".
Причины изменений внешности Симоновой могут быть обусловлены не только возрастом. Несколько лет назад артистка сообщила о своей борьбе с раком. Ей пришлось перенести операцию, в результате которой была удалена часть правого лёгкого. После операции актриса, исполнявшая роль Кати Снегирёвой, прошла длительный период реабилитации, из-за чего несколько постановок в Театре Маяковского, где она продолжает работать, пришлось отложить.
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