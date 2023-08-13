43-летняя певица Слава рассказала, как едва не погибла во время родов из-за ошибки врачей

1:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская певица Слава недавно поделилась в своем Telegram-канале откровенным рассказом о своих первых родах. Она вспомнила, как в 1999 году родила свою дочь Александру, и рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться.

Фото: youtube.com

Слава призналась, что в то время ей было всего 19 лет, и многие аспекты процесса были для нее незнакомы. Осложняло ситуацию и то, что роды проходили зимой, а в больнице было некомфортно холодно.

"Я родила свою любимую Александру Морозову. Были якобы замечательные врачи, которые оставили части плаценты внутри меня, что вызвало тяжелый эндометрит. Через две недели, когда это обнаружилось, мне сказали, что это послеродовая депрессия", — рассказала Слава.

Далее она рассказала, что у нее начались судороги челюстей, ухудшилось самочувствие, и она значительно потеряла в весе — до 35 кг. Ситуация становилась все более плачевной: возникли осложнения, которые едва не привели к смерти Славы из-за внутреннего кариеса.

К счастью, ей удалось найти грамотных врачей, которые оказали необходимую помощь и спасли ей жизнь.

Стоит отметить, что Слава, настоящее имя которой Анна Шульгина, получила известность в начале 2000-х годов благодаря таким популярным хитам, как "Одиночество" и "Любовь". Наряду с музыкальной карьерой Слава продолжает активно участвовать в концертах и различных музыкальных проектах. Ее творчество отличается эмоциональной глубиной и яркостью, а голос и харизма способствуют тому, что она является одной из самых узнаваемых и ярких российских певиц.

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