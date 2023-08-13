После тяжёлой и продолжительной болезни 13 августа скончалась вторая жена известного российского актёра Александра Домогарова Ирина. Последние 12 лет женщина сражалась с онкологией, однако спасти её не смогли даже лучшие врачи. Об этом сообщает Starhit.
Издание отмечает, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения после 12 лет брака. Кроме того, Ирина была самым близким другом артиста, которой он первой звонил за советом и в горе, и в радости.
Вместе они воспитывали сына, вместе с которым Александр боролся за жизнь родного человека 2,5 года. Они не опускали руки, до последнего надеясь на лучшее, однако сегодня Ирины не стало.
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