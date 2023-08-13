Бывшая жена актёра Александра Домогарова умерла после тяжёлой болезни

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После тяжёлой и продолжительной болезни 13 августа скончалась вторая жена известного российского актёра Александра Домогарова Ирина. Последние 12 лет женщина сражалась с онкологией, однако спасти её не смогли даже лучшие врачи. Об этом сообщает Starhit.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Александра Домогарова

Издание отмечает, что бывшие супруги сохранили хорошие отношения после 12 лет брака. Кроме того, Ирина была самым близким другом артиста, которой он первой звонил за советом и в горе, и в радости.

Вместе они воспитывали сына, вместе с которым Александр боролся за жизнь родного человека 2,5 года. Они не опускали руки, до последнего надеясь на лучшее, однако сегодня Ирины не стало.

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