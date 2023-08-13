Историк моды Александр Васильев закатил скандал из-за карикатуры

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Стилист Александр Васильев, который уехал из страны, выразил свою обиду из-за карикатуры, вывешенной на фасаде Московского Союза Художников (МОСХ). На рисунке изображен историк моды с вещевыми сумками, а на ним надпись: "В Хайфе и Нетании барахло в изгнании".

Фото: moslenta.ru

Александр Васильев выразил мнение, что сатира носит заказной характер. Примечательно, что отец стилиста когда-то работал секретарем правления МОСХа.

"Воспринимаю это как комплимент, награду, во славу роду Васильевых. Первое государственное признание популярности! Особенно художнику-сатирику удались мои шорты, носочки, сандалили, и поза. Узнаю автора!" — написал сам экс-ведущий Первого канала.

В Сети стали высмеивать истерику Васильева по такому непримечательному поводу. Отметился и публицист Михаил Шахназаров, который назвал историка моды "любителем пиджаков из ковролина и цветастых рубашек от румынских цыган". Журналист искренне недоумевает, почему невинная карикатура вызвала у Александра такую реакцию.

Подписчики Шахназарова поддержали его критику и отметили, что "презирать свою родину и своих соотечественников — это патология".

Недавно историк моды Александр Васильев побывал на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Модельер поделился впечатлениями от мероприятия.

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