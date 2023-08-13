Актер Стас Садальский назвал журналистов "России 1" профнепригодными

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Станислав Садальский известен тем, что всегда и по каждому поводу имеет свое мнение. Также он активно следит за тем, что творится на российском телевидении. Он, в свое время, выступал с критикой "Первого канала", в частности, Константина Эрнста и Николая Цискаридзе. При этом Андрей Малахов получал от Садальского лишь одобрительные отзывы.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Стаса Садальского

Недавно критике 72-летнего артиста подверглись и журналисты телеканала "Россия 1". В одном из выпусков новостей они заявили, что Михаил Ломоносов якобы "пешком шел из Мурманска в Москву". Важное уточнение: Мурманск был основан лишь в 1916 году.

"Профнепригодные у нас не только в правительстве и в Центробанке! Журналисты канала "Россия 1" опозорились в одном из сюжетов выпуска новостей. По утверждению авторов, Михаил Ломоносов пришел в Москву из Мурманска", — написал Садальский в телеграм-канале.

Подписчики артиста поддержали его и также посмеялись над репортерами. Они отметили, что необходимо "гнать метлой" таких журналистов.

Ранее Станислав Садальский прокомментировал аварию, в которую попала известная певица Лада Дэнс.

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