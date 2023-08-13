Певица Алла Пугачева появилась на пляже с младшей дочерью и сыном

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) и двумя детьми больше года назад переехала в Израиль. Этим летом звёздное семейство отправилось на отдых в Юрмалу. Алла Борисовна, которая окончательно отказалась от каких-либо выступлений, все свободное время посвящает своим детям.

Фото: youtube.com

Так, на этот раз они отправились на пляж, где запускали в небо воздушного змея. Змей взлетел очень высоко, и Гарри радостно воскликнул: "Смотрите, где я и где он!". В ответ Пугачева поддержала: "А где мы?".

Гарри продолжал поднимать своего змея все выше и выше в небо, задаваясь вопросом о том, как высоко он может улететь. Лиза и Гарри постоянно смеялись, а на заднем фоне видеоролика играла песня Пугачевой "Воздушный змей".

Также наследник Максима Галкина провел время в веревочном парке. И хотя ему было страшно, он отважно прошел испытание.

Ранее певица Лайма Вайкуле рассказала, что Пугачеву никогда не забудут, потому что она настоящая звезда.

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