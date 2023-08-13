Адвокат Сергей Жорин заявил о необходимости тщательного расследования в деле о ДТП с Ладой Дэнс

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с "Пятым каналом" отметил, что случившаяся авария, в которую угодила Лада Дэнс, должна быть тщательно проверена правоохранительными органами.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Сергея Жорина

По его словам, в настоящее время в Сети идет вал непроверенной информации, которая "не соответствует действительности и несет порочащий характер".

Он отметил, что произошедшим сейчас занимается полиция. Те же СМИ и журналисты, которые уже по каким-то причинам вынесли обвинительный вердикт водителю такси, в котором сидела певица, забывают, что их обвинения могут быть рассмотрены в суде.

"Голословные обвинения, как минимум, наносят определенные нравственные и моральные страдания потерпевшим, а, как максимум, могут являться предметом судебного преследования", — подчеркнул он.

Певица Лада Дэнс 5 августа попала в аварию на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. Она возвращалась с корпоративного выступления вместе со своей подругой. Сейчас артистка уже перенесла вторую операцию, но врачи дают оптимистичные прогнозы.

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