Вдова и близкие Александра Абдулова отметили 70-летний юбилей артиста

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова скончавшегося от рака Александра Абдулова Юлия опубликовала в личном блоге фотографии с празднования юбилея умершего супруга.

Фото: Instagram

Так, на семейном торжестве присутствовали Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и другие звезды.

Сама Абдулова написала о своих впечатления и упомянула дочь артиста. Она заявила, что хотела бы для своей наследницы таких же друзей, какие были у ее отца.

"Это и есть ответ на вопрос, как мы жили все эти годы. Сашины друзья всегда были с нами, каждый помогал, никто не забыл", — заявила Юлия.

Друг и коллега Леонид Ярмольник до сих пор отказывается верить в смерть Александра Абдулова. Он признался, что каждое утро ждет звонка от своего товарища. И только спустя три секунды понимает, что ничего не произойдет.

Ранее вдова Абдулова показала, как выглядит наследница знаменитого артиста.

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