Известная актриса Галина Стаханова в беседе с журналистами "Абзаца" призналась, что вынуждена подрабатывать, так как пенсии на жизнь не хватает.
Она рассказала, что у нее самая обычная пенсия в размер 30 тысяч рублей. И ее, естественно, не хватает.
"Было бы сложно выжить, если бы я не подрабатывала", — заявила Стаханова.
В настоящее время артистка принимает участие в съемках второй части детского фильма "Чертов камень". Однако время и на собственные увлечения она находит. Удивительно, но 82-летняя артистка играет в компьютерные игры.
"Например, сейчас играю в слоты. Естественно, не на деньги. Я категорически против такого", — призналась артистка.
Весной этого года Стаханова рассказывала, что половина пенсии уходит на оплату лекарств. По ее словам, только пособие в размере 50-100 тыс. рублей от государства было бы достаточным для комфортной жизни.
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