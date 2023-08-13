Актриса Галина Стаханова пожаловалась на маленькую пенсию

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Галина Стаханова в беседе с журналистами "Абзаца" призналась, что вынуждена подрабатывать, так как пенсии на жизнь не хватает.

Фото: housechief.ru

Она рассказала, что у нее самая обычная пенсия в размер 30 тысяч рублей. И ее, естественно, не хватает.

"Было бы сложно выжить, если бы я не подрабатывала", — заявила Стаханова.

В настоящее время артистка принимает участие в съемках второй части детского фильма "Чертов камень". Однако время и на собственные увлечения она находит. Удивительно, но 82-летняя артистка играет в компьютерные игры.

"Например, сейчас играю в слоты. Естественно, не на деньги. Я категорически против такого", — призналась артистка.

Весной этого года Стаханова рассказывала, что половина пенсии уходит на оплату лекарств. По ее словам, только пособие в размере 50-100 тыс. рублей от государства было бы достаточным для комфортной жизни.