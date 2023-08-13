Наташа Королева показала фото со свадьбы и рассказала о скором появлении мальчика

Певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко воспитывают единственного сына Архипа. Молодому человеку сейчас 21 год, и уже несколько лет он состоит в отношениях с девушкой по имени Мелисса. Известно, что в прошлом она была стриптизершей, именно поэтому выбор молодого человека родители не одобряют. И хотя сами влюбленные уже поговаривают о свадьбе и детях, звездные родители пока старательно делают вид, что это несерьезно.

Фото: Instagram

При этом Королева активно посещает свадьбы своих друзей. Так, она поделилась в личном блоге снимками с праздничного торжества своей подруги Ольги.

"Наша девочка! Вышла замуж" — написала Королева под видео, демонстрирующее красоту невесты.

Помимо этого, певица рассказала, что в скором времени у семьи должен появиться на свет наследник.

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