Телеведущая Дана Борисова рассказала о "лезущей в трусы" Светлане Курицыной

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дана Борисова, несколько лет проработавшая на телеканале НТВ, рассказала, что случилось с ее коллегой Светланой Курицыной.

Фото: riafan.ru

Дана Борисова уже давно не работает на телевидении, став при этом блогером и постоянной гостьей известных ток-шоу. Как признается она сама, для нее стало трагедией увольнение из программы "Принципы домино" из-за низких рейтингов. При этом ей предложили поработать корреспондентом.

Но звездная блондинка не смогла найти себя в том, чтобы "лезть в трусы" к известным персонам и задавать неприличные вопросы. На ее место и пришла Светлана Курицына.

"Света заплатила за это нехорошим заболеванием. От этого реально заболевают!" — заявила Дана Борисова в эфире программы "Давай поговорим". Однако уточнять, чем именно страдает ее коллега, она не стала.

При этом в заключение Дана Борисова напомнила, что у нее в свое время развилось биполярное расстройство.

Ранее Дана Борисова рассказала, что подралась со своим помощником из-за денег.

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