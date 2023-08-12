Актёр Василий Ливанов высказался о сбежавших из России артистах: "Ничего из себя не представляют"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Деятели сцены и кино, которые уехали из России после начала специальной военной операции, были малозначимы для культуры. Об этом заявил звезда советского телесериала "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", актёр Василий Ливанов в беседе с "Абзацем".

Фото: kakprosto.ru

По его мнению, в масштабах российской культуры те, кто уехал ничего из себя не представляют, так как это крошечная группа, как в творческом смысле, так и в смысле количества людей.

Ранее Ливанов выступил в числе тех, кто поддержал спецоперацию, также он называл "проявлением фашизма" действие властей Украины по отношению к ДНР.

Оперная певица Любовь Казарновская предположила недавно, что многие из покинувших Россию на фоне СВО артистов захотят вернуться.

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