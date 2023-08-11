Лайма Вайкуле заявила, что не тратит на мысли о России "даже минуты времени"

Певица Лайма Вайкуле в очередной раз обратилась к жителям России и заявила, что не тратит даже "минуты своего времени" на мысли о них. Она убеждена: когда закончится украинский конфликт, все люди, которые отвернулись от предавших Россию артистов, "будут стоять с опущенными головами и противно улыбаться".

Фото: youtube.com

"Эти гадости, которые пишут единицы ущербных людей. А для чего про них думать?" — указала Вайкуле в ходе своего видеообращения.

Певица назвала россиян "рабами и противными людьми" и подчеркнула, что ей плевать на "яд", который про неё пишут.

"Вы никто. Вы для меня никто. Муравьи больше делают, чем эти вонючки", — заявила Вайкуле, в очередной раз добавив, что ни одной минуты времени не тратит на мысли о России.

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