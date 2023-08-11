Супруга Ильи Резника заявила, что его не волнует мнение Вайкуле и высказывания сбежавших артистов

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга народного артиста России Ильи Резника Ирина Романова рассказала, как поэт относится к критике со стороны певицы Лаймы Вайкуле, которая назвала его "подлизой" и мнению о нём сбежавших из России артистов.

Фото: glomu.ru

По словам жены поэта-песенника, происходящее на современной эстраде и высказывания о нём уехавших артистов его не волнуют.

Шоу-бизнес и всё, что там происходит его интересует сейчас меньше всего. Новости он не читает, тем более про Вайкуле, так что ему всё равно, заявила Романова в разговоре с "Абзацем".

Накануне Вайкуле заявила, что ей неприятны патриотические стихи Резника. Она также назвала поэта "подлизой" и заявила, что он долгие годы якобы зарабатывал на ней деньги.

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