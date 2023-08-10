Юрий Лоза высказался о санкциях Запада

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему России не страшны западные санкции.

Фото: ВК

Юрий Лоза не верит в то, что санкции Запада будут иметь для России катастрофические последствия. Он считает, что придерживающиеся такого мнения люди прогуливали лекции в вузах.

Он объяснил, что в условиях рыночной конкуренции на смену запрещённым товарам придут аналогичные товары из Китая.

Артист уверен, что потеря российского рынка станет для западных производителей проблемой.

Лоза предположил, что олигархи РФ теперь побояться увозить деньги за границу, где их могут "умыкнуть".

"Но уж если и богатенькие поймут, что быть патриотом экономически выгодно, то подъём благосостояния страны абсолютно неизбежен", — выразил своё мнение автор и исполнитель хита "Плот".

Ранее Юрий Лоза заявил, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Земля – не шар, уверен Юрий Лоза