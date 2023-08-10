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Юрий Лоза высказался о санкциях Запада

0:59
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему России не страшны западные санкции.

Юрий Лоза высказался о санкциях Запада
Фото: ВК

Юрий Лоза не верит в то, что санкции Запада будут иметь для России катастрофические последствия. Он считает, что придерживающиеся такого мнения люди прогуливали лекции в вузах.

Он объяснил, что в условиях рыночной конкуренции на смену запрещённым товарам придут аналогичные товары из Китая.

Артист уверен, что потеря российского рынка станет для западных производителей проблемой.

Лоза предположил, что олигархи РФ теперь побояться увозить деньги за границу, где их могут "умыкнуть".

"Но уж если и богатенькие поймут, что быть патриотом экономически выгодно, то подъём благосостояния страны абсолютно неизбежен", — выразил своё мнение автор и исполнитель хита "Плот".

Ранее Юрий Лоза заявил, что актриса Юлия Пересильд не летала в космос.

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Земля – не шар, уверен Юрий Лоза
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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