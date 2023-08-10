Анна Седокова в "голом" платье показала результаты лечения тяжелой травмы

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько недель назад известная певица Анна Седокова серьезно травмировала ногу во время концерта, упав на лестнице. Но уже на днях она похвасталась результатами лечения.

Фото: rspp-centre.com

Звезда прошлась по городу на высоких каблуках и в обтягивающем платье. Она оделась в черное длинное платье с принтом в виде обнаженного тела.

"Ну конечно я еще не бегаю, но уже и не хромаю", — написала звезда.

При этом Анна рассказал, что еще не до конца восстановилась после падения и продолжает курс реабилитации. После полного выздоровления певица планирует вернуться к спортивным занятиям, чтобы восстановить фигуру.

Сейчас артистка со своей семьей находится заграницей.

Ранее певица поделилась со своими подписчиками тем, что решать бросить пить. По ее словам, уже 18 дней она не употребляет алкоголь.

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