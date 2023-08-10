Хирург Вдовин требует от Хайдарова 10 млн рублей из-за гниющих ягодиц

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Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин признался, что стал жертвой Тимура Хайдарова. По его словам, он увеличивал ягодицы в 2017 году и заплатил за импланты 1 750 000 рублей. И первое время все было хорошо, а затем сошел отек, и стало понятно, что одна ягодица больше другой. А впоследствии одна из них начала гнить.

Фото: youtube.com

"Он мне все мазал чем-то, а затем образовался фиброз. Тимур его вскрыл и вытащил оттуда… кусок марли! Представляете, его забыли во время операции", — вспомнил хирург в интервью kp. ru

Вдовин также рассказал, что не хотел скандала, но когда воспалилась вторая ягодица, он пришел к Хайдарову и получил отворот-поворот.

"Хайдаров еще предложил мне делать примочки из мочи. Мол, помогает! На той вечеринке был и Киркоров, которого он тоже изуродовал, оставив огромный шов на его животе", — заявил врач.

Когда стала беспокоить вторая ягодица, врач обратился в другую клинику, где ему поставили следующие диагнозы: периимплатное воспаление мягких тканей левой ягодицы, абсцесс мягких тканей левой ягодицы и рана левой ягодичной области.

В итоге Вдовин обратился за помощью к адвокату и намерен отсудить у Хайдарова 10 млн рублей.

В июле этого года обвинения против Хайдарова выдвинула и певица Слава — по ее словам, у нее некачественно сделана операция на грудь.